توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي

كشف الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للنادى الأهلى، عن موقفه بسان امام عاشور نجم خط وسط الفريق عقب ازمته الاخيره مع الفريق.

وأكد توروب خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الجيش الملكى المغربى، أن إمام عاشور خاض المران بمفرده بشكل جيد جدا لمدة أسبوعين وشارك مع الفريق أمس، ويجب ألا ننسى أن إمام لاعب كبير جدا وإن كان قد أخطأ فهو تعلم الدرس.

وتابع انه تحدث معه وطلب منه الاستفادة من تلك التجربة والتفكير بالمستقبل.

ويواجه الاهلي نظيره الجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الاحد في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.