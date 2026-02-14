إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مواد مخدرة في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إحالة عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام لمحكمة الجنايات.



تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على نجله دون وجه حق.

ورصدت أجهزة الأمن، منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإلقاء القبض على نجله والتعدى عليه بالضرب وتلفيق قضية اتجار بالمواد المخدرة له دون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى لنجل الناشر، عنصر جنائي "سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات"؛ حال قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .