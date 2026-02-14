طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة يوم الإثنين 16 فبراير إلى الجمعة 20 فبراير على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 24: 29 درجة، وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29:30، وجنوب البلاد 31:34 درجة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن طقس الإثنين 16 فبراير، قد تكون به رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح على فترات متقطعة.

انخفاض في درجات الحرارة

وأفادت الأرصاد، أن اعتباراً من الثلاثاء 17 فبراير سيشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:6 درجة، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

طقس الأثنين - الجمعة| رياح مثير للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة

وفى ذات السياق توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غداً الأحد. حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على معظم المناطق، ثم يعاود الانخفاض ليصبح مائلاً للبرودة ليلاً.

وفقاً للبيان، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية وصغرى 17 درجة. وفي السواحل الشمالية، تبلغ العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة. أما جنوب البلاد، فيشهد الحرارة الأعلى، حيث تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 32 درجة مئوية، بينما تسجل في شمال الصعيد 30 درجة عظمى.

حذرت الهيئة من عدة ظواهر جوية تشمل نشاط الرياح، ورصد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية، وصحراء مطروح، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تتواجد أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى شمال الصعيد، ووسط سيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وتظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



