الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وأتربة في بعض المناطق

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس تقلبات جوية وعاصفة ترابية ورياح قوية بسرعة 80 كيلو متر في الساعة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي، مقدمة صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم محافظات شمال البلاد والوجه البحري وشمال الصعيد تأثرت بالأتربة الكثيفة ، موضحة أنه يوم أمس شهد انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر وهو ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة أن سرعة الرياح بدأت تتراجع في الليل.



وتابعت أن اليوم الأجواء مستقرة في معظم أنحاء الجمهورية ولكن تبقى هناك بقايا أتربة عالقة منذ الأمس ولكنها لن تكون مثل الأمس ويصحبها انخفاض الرؤية الأفقية.



وأشارت إلى أن درجات الحرارة منخفضة مقارنة بالأمس بمعدل 3 درجات ولكنها تبقى أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 5 درجات.

