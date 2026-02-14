قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وأتربة في بعض المناطق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس تقلبات جوية وعاصفة ترابية ورياح قوية بسرعة 80 كيلو متر في الساعة.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي، مقدمة صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم محافظات شمال البلاد والوجه البحري وشمال الصعيد تأثرت بالأتربة الكثيفة ، موضحة أنه يوم أمس شهد انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر وهو ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة أن سرعة الرياح بدأت تتراجع في الليل.


وتابعت أن اليوم الأجواء مستقرة في معظم أنحاء الجمهورية ولكن تبقى هناك بقايا أتربة عالقة منذ الأمس ولكنها لن تكون مثل الأمس ويصحبها انخفاض الرؤية الأفقية.


وأشارت إلى أن درجات الحرارة منخفضة مقارنة بالأمس بمعدل 3 درجات ولكنها تبقى أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 5 درجات.
 

الأرصاد عاصفة ترابية درجات الحرارة

