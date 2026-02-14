الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

في إطار دورها الفكري والتوعوي تطلق دار الإفتاء المصرية دورة «الهوية الدينية وقضايا الشباب» وذلك يوم الاثنين 16 فبراير 2026 من الساعة 3 مساء إلى 7 مساء بمقر الدار بالقاهرة بهدف بناء وعي متوازن لدى الشباب وتعزيز قدرتهم على فهم القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة بمنهج علمي رصين.

وتتضمن الدورة محاضرة لسعادة أ.د. محمد العجمي، أستاذ أصول التربية، وكيل كلية التربية بجامعة الأزهر، تحت عنوان «الصداقة بين الشباب والفتيات» حيث يقدم من خلالها رؤية علمية متوازنة للعلاقات الإنسانية في ضوء المتغيرات الثقافية المعاصرة مع التأصيل للضوابط القيمية التي تحقق التوازن النفسي والعاطفي وتحمي الشباب من الممارسات غير الرشيدة.

كما تشمل الدورة محاضرة «تفكيك العقلية المتطرفة» التي يُحاضر فيها مصطفى الدكتور الأقفهصي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حيث تتناول التطرف بوصفه خللًا فكريًا يبدأ من أنماط تفكير قائمة على الإقصاء واحتكار الحقيقة مع تحليل جذوره النفسية والاجتماعية وبيان آثاره على استقرار المجتمع وطرح أساليب عملية لحماية الشباب وترسيخ منهج الوسطية والوعي النقدي.

وتضم الدورة كذلك محاضرة «الأسئلة الوجودية الكبرى» التي يُحاضر فيها الشيخ طاهر زيد مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية والتي تناقش القضايا المرتبطة بمعنى الوجود والمصير الإنساني من خلال معالجة علمية تجمع بين العقل والنقل وتوضح التكامل بين العلم والدين مع تقديم منهجية رصينة للتعامل مع الشبهات الفكرية وبناء تصور متوازن للحياة.

