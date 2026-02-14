قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميلوني: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية
الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية
شيماء جمال

في إطار دورها الفكري والتوعوي تطلق دار الإفتاء المصرية دورة «الهوية الدينية وقضايا الشباب» وذلك يوم الاثنين 16 فبراير 2026 من الساعة 3 مساء إلى 7 مساء بمقر الدار بالقاهرة بهدف بناء وعي متوازن لدى الشباب وتعزيز قدرتهم على فهم القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة بمنهج علمي رصين.

وتتضمن الدورة محاضرة لسعادة أ.د. محمد العجمي، أستاذ أصول التربية، وكيل كلية التربية بجامعة الأزهر، تحت عنوان «الصداقة بين الشباب والفتيات» حيث يقدم من خلالها رؤية علمية متوازنة للعلاقات الإنسانية في ضوء المتغيرات الثقافية المعاصرة مع التأصيل للضوابط القيمية التي تحقق التوازن النفسي والعاطفي وتحمي الشباب من الممارسات غير الرشيدة.

كما تشمل الدورة محاضرة «تفكيك العقلية المتطرفة» التي يُحاضر فيها مصطفى الدكتور الأقفهصي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حيث تتناول التطرف بوصفه خللًا فكريًا يبدأ من أنماط تفكير قائمة على الإقصاء واحتكار الحقيقة مع تحليل جذوره النفسية والاجتماعية وبيان آثاره على استقرار المجتمع وطرح أساليب عملية لحماية الشباب وترسيخ منهج الوسطية والوعي النقدي.

وتضم الدورة كذلك محاضرة «الأسئلة الوجودية الكبرى» التي يُحاضر فيها الشيخ طاهر زيد مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية والتي تناقش القضايا المرتبطة بمعنى الوجود والمصير الإنساني من خلال معالجة علمية تجمع بين العقل والنقل وتوضح التكامل بين العلم والدين مع تقديم منهجية رصينة للتعامل مع الشبهات الفكرية وبناء تصور متوازن للحياة.

للتسجيل

https://forms.gle/rTpm6a63AYQ1iTfX6

