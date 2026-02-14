وزير الطيران: مطار القاهرة يسجل رقما قياسيا بوصول 111.200 راكب

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران: “اليوم نحتفل بانضمام أحدث طائرات العالم، وهي طائرةإير باص ٣٥٠ - ٩٠٠”، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن تحديث أسطول مصر للطيران ليس مجرد إضافة تقنية، بل هو لرفع كفاءة التنافسية العالمية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن اليوم خطوة طموحة بما يرسخ مركز مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

وأعلن وزير الطيران أن مطار القاهرة سجل اليوم رقما قياسيا بالنسبة لاستقبال الركاب، لافتا إلى أنه استقبل 111.200 راكب من جميع الدول.