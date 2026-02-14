قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
قبل رمضان.. الرئيس السيسي: صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة وإجراءات خاصة لزيادة دخول العاملين بالحكومة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
مدبولي: تطوير منظمة الطيران جزء من القوة الناعمة لمصر
وزير الطيران: مطار القاهرة يسجل رقما قياسيا بوصول 111.200 راكب
وزير النقل يشهد انطلاق تشغيل محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط | صور
مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا عن تجهيزات طائرة إير باص 350 - 900
ستارمر: بريطانيا ستنشر مجموعة حاملات طائرات شمال الأطلسي
رولز رويس تُشيد بشراكتها التاريخية مع «مصر للطيران» وتُهنئها بلقب الأفضل في أفريقيا
140مليون إسترليني.. هل يكون رحيل محمد صلاح طوق نجاة لـ ليفربول؟
وزير الطيران: مطار القاهرة يسجل رقما قياسيا بوصول 111.200 راكب

محمود مطاوع   -  
نورهان خفاجي

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران: “اليوم نحتفل بانضمام أحدث طائرات العالم، وهي طائرةإير باص ٣٥٠ - ٩٠٠”، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن تحديث أسطول مصر للطيران ليس مجرد إضافة تقنية، بل هو لرفع كفاءة التنافسية العالمية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن اليوم خطوة طموحة بما يرسخ مركز مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

وأعلن وزير الطيران أن مطار القاهرة سجل اليوم رقما قياسيا بالنسبة لاستقبال الركاب، لافتا إلى أنه استقبل 111.200 راكب من جميع الدول.

وزير الطيران سامح الحفني وزير الطيران الطيران طائرةإير باص ٣٥٠ ٩٠٠

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

