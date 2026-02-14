كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

كشف أحمد شوبير عبر برنامج الناظر على قناة النهار، عن موقف اللاعب كامويش المعار للأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لن يتنازل عن مستحقاته المالية.

وقال شوبير إن أشرف داري "موقفه واضح، مش هيسيب ولا دولار من فلوسه، وقاعد ومفيش عنده أي مشكلة طالما الفلوس هتدفع كاملة". وأضاف أن الأهلي تلقى عرضًا بشرط دفع راتب اللاعب بالكامل، لكن النادي رفض، مما يجعل كامويش ما زال لاعبًا داخل الفريق رغم الإعارة.

وأوضح شوبير أن الأهلي يرفض فكرة التقييم السريع للاعب، مشيرًا إلى أن كامويش يحتاج إلى وقت للتأقلم مع الفريق، ولا يمكن مقارنته ببدايات لاعبين مثل وسام أو جراديشار، إذ "كل حاجة بتحسب بالوقت".

وأشار إلى أن اللاعب مُعار، وإذا لم يثبت نفسه حتى نهاية الموسم فلن يتم تفعيل بند الشراء النهائي، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون أساسيًا في مواجهة الجيش الملكي القادمة.