الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رين

خسر باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي، أمام مضيفه “رين” بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي موسم 2025-2026.

وسجل موسى التعمري هدف التقدم لصالح رين في الدقيقة 34، قبل أن يضيف إستيبان ليبول الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 69.

وقلّص النجم عثمان ديمبلي، الفارق، لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 71، لكن رين أنهى المباراة بهدف ثالث سجله لودوفيتش بلاس في الدقيقة 81، ليحسم اللقاء لصالح أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 51 نقطة في صدارة جدول الترتيب، معرضًا صدارته للتهديد من قبل لانس صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة، والذي يخوض مباراته غدًا ضد باريس.

وفي المقابل، ارتفع رصيد رين إلى 34 نقطة في المركز الخامس، مستفيدًا من الفوز لتعزيز موقعه ضمن فرق الصدارة المؤهلة للمنافسات الأوروبية.