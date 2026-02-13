اسألوا فليك.. مدرب ريال مدريد يسخر من هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو

سخر ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، من هزيمة غريمه التقليدي برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، برباعية نظيفة، أمس الخميس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان فليك سُئل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد عن أن فريقه تأهل بالحظ بعد الفوز على ألباسيتي، ليرد بسخرية اسألوا ريال مدريد.

وبعد خسارة برشلونة من أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في مباراة أمس، سئل أربيلوا أن برشلونة قابل للهزيمة، ليرد قائلا: "اسألوا برشلونة وفليك".

وتابع: "ريال سوسيداد يلعب بإيقاع عالٍ جدًا منذ وصول المدرب الجديد، ونحن نعرف هذا الفريق جيدًا، إذا أردنا حصد النقاط الثلاث، فعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا".

وعن داني كارفاخال، أشار إلى أن اللاعب لا يزال مطالبًا بإثبات جاهزيته الكاملة من أجل المشاركة بشكل منتظم، مؤكدًا ثقته في عودته إلى مستواه المعهود.

وأضاف: "أتحدث مع كارفاخال كل أسبوع، لدينا حديث دائم، وأراه يقترب أكثر فأكثر من أفضل مستوياته، عليه أن يثبت ذلك من خلال المباريات، وأنا متأكد أنه سيفعل ذلك قريبًا".

واختتم أن كارفاخال لم يستعد كامل عافيته بعد من إصابة الركبة، وهو ما جعله غير قادر حتى الآن على المنافسة بأقصى مستوى، في وقت يشعر فيه اللاعب ببعض الإحباط بسبب قلة الفرص.