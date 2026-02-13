ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

كشف نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة، بأن اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة، “لا يمكنها دخول القطاع؛ إذا استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار”.

وقال ملادينوف،: "علينا التأكد من وقف ما يحدث الآن من انتهاكات لوقف إطلاق النار، إذا أرسلنا اللجنة غدًا إلى غزة، واستمرت انتهاكات وقف إطلاق النار على هذا النحو؛ فإننا بذلك نُحرج اللجنة، ونجعلها في نهاية المطاف غير فعالة".

وجاءت تصريحات ملادينوف، في الوقت الذي صرّح فيه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اليوم الجمعة، بأن الجيش "سيردّ على أي انتهاك"، ولن يتخلى عن أهداف الحرب، المتمثلة في نزع سلاح قطاع غزة، ونزع سلاح حماس.

وأكد زامير- الذي كان يزور غزة- أن الجيش لديه خطط جاهزة للتنفيذ؛ إذا ما أصدرت الحكومة أوامرها بذلك.