ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا
ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ترامب يطلق مبادرة دولية كبرى لإعمار غزة وصندوق تمويلي بمليارات الدولارات

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشف مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للإعلان عن خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات، إلى جانب عرض تفصيلي لترتيبات نشر قوة استقرار دولية في القطاع، وذلك خلال أول اجتماع رسمي لـ"مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب، والمقرر عقده الأسبوع المقبل في واشنطن.


وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الاجتماع المقرر في 19 فبراير سيشهد مشاركة وفود من ما لا يقل عن 20 دولة، من بينها عدد من رؤساء الدول والحكومات، على أن يترأس ترامب الجلسة بنفسه، مع تركيز كامل للاجتماع على ملف غزة فقط.


وأشارا إلى أن الرئيس الأمريكي سيعلن خلال الاجتماع عن إنشاء صندوق دولي خاص بغزة، بقيمة مليارات الدولارات، يضم مساهمات مالية من الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام، في إطار ما وصفه أحد المسؤولين بـ"العروض السخية" التي تلقتها واشنطن دون توجيه طلبات تبرع رسمية مباشرة.


وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية تلقت بالفعل التزامات ومقترحات تمويلية، مؤكداً أن ترامب سيكشف بنفسه عن إجمالي المبالغ التي تم جمعها، وطبيعة المساهمات، خلال الاجتماع المرتقب.


وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يعلن ترامب أن عدداً من الدول تعتزم إرسال آلاف الجنود للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، التي يُتوقع نشرها في غزة خلال الأشهر المقبلة، بهدف دعم الأمن والاستقرار وتهيئة الأوضاع لتنفيذ برامج إعادة الإعمار.


وتُعد هذه المرة الأولى التي تُكشف فيها تفاصيل موسعة عن خطط ترامب للاجتماع الأول لمجلس السلام الخاص بغزة، حيث كان قد وقع في 23 يناير الماضي، خلال مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا، على الوثائق التأسيسية لإنشاء المجلس.


كما أقر مجلس الأمن الدولي إنشاء المجلس في إطار خطة ترامب الخاصة بغزة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لواشنطن أمس الأربعاء، انضمام إسرائيل رسمياً إلى المجلس.

ورغم الترحيب الدولي بالمبادرة، أثارت تحركات ترامب بعض المخاوف، لا سيما من احتمال توسع دور مجلس السلام ليشمل نزاعات دولية أخرى، بما قد يخلق تداخلاً أو تنافساً مع دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية.

