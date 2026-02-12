احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين

يعد الكافيين من أكثر المواد الطبيعية انتشارا فى العالم حيث أنه يوجد فى عدد كبير من المشروبات الشعبية حول العالم مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والشاي الأخضر والقهوة سريعة الذوبان والهوت شوكليت.

هناك بعض العلامات التى تكشف أنك تناولت جرعة زائدة من الكافيين خلال يومك وعليك .

ووفقا لما ذكره موقع clevelandclinic نعرض في هذا التقرير أهم أعراض جرعة الكافيين الزائدة.

أعراض الجرعة الزائدة من الكافيين



يمكن أن تسبب الجرعة الزائدة من الكافيين العديد من الأعراض والعلامات الواضحة، وقد تلاحظ بعض هذه الأعراض في البداية:

زيادة معدل ضربات القلب

الشعور بتسارع دقات القلب أو خفقان القلب

صداع بدون سبب

قلق غير مبرر

الشعور بالتوتر أو الانفعال من أبسط الأشياء

زيادة التبول رغم عدم الافراط فى تناول الماء

زيادة العطش بشكل مبالغ فيه

إسهال غير مبرر

صعوبة في النوم

أعراض الجرعة الزائدة الخطيرة



تشمل الأعراض الأكثر خطورة لتناول الجرعة الزائدة من الكافيين ما يلي:

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس أو مايعرف بـ عسر التنفس

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بشكل واضح

ارتعاش العضلات

ارتباك وفقدان الاتزان

الغثيان والقيء