مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



فرص استثمارية .. أبو زيد: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا

أكد السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، أن العالم يمر بتحديات جيوسياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.



ضوء أخضر لنتنياهو.. واشنطن تمنحه حرية الضربة الأحادية ضد إيران في حال فشل المفاوضات

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة "الشرق الأوسط" في واشنطن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نال ما يشبه الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ ضربة إسرائيلية أحادية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات بين واشنطن وطهران.



بعد وفاته بجرعة بنج زائدة .. والدة طفل تبكي بحرقة على الهواء: مكنش عايز يروح المستشفى

حلت والدة الطفل المتوفي محمد ماجد ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة “ النهار ”.



زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس وجود خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن النظام الإلزامي، ليبدأ التعليم الإلزامي من سن الخامسة بدلًا من السادسة.



مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه وافتكروا كلامي”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطن المصري.



رمز للعمل الوطني والإخلاص.. مصطفى بكري يشيد بالمستشار محمود فوزي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المستشار محمود فوزي اعرف قدراته القانونية والدستورية والسياسية والانسانية، وأعرف اخلاصه وثباته وانضباطه وقدرته على العمل.



مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المحكمة في قضية مدرسة «سيدز» أحالت أوراق 6 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في حكم الإعدام، بعد اعترافاتهم بارتكاب جرائم خطف وهتك عرض بحق 5 أطفال من مرحلة رياض الأطفال.



خبير عسكري: مصر تواجه لأول مرة تهديدات إستراتيجية متزامنة من 4 اتجاهات

قال اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن مصر تواجه لأول مرة منذ سنوات طويلة تهديدات استراتيجية متزامنة تأتي من أربعة اتجاهات رئيسية، في ظل حالة من السيولة وعدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم والعالم.



صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا

أكد طه رابح رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن جزءا من مقتنيات المعهد أثرية ومسجلة في اليونسكو .



هل مصر في حزام الزلازل؟.. رئيس معهد البحوث الفلكية يحسم الجدل

أكد طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر من أهدى المناطق في النشاط الزلزالي قياسا بدول المحيط الهندي والهادي والأطلنطي.