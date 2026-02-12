رمز للعمل الوطني والإخلاص.. مصطفى بكري يشيد بالمستشار محمود فوزي



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المستشار محمود فوزي اعرف قدراته القانونية والدستورية والسياسية والانسانية، وأعرف اخلاصه وثباته وانضباطه وقدرته على العمل.

واضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه " اتفقنا واختلفنا تحت قبة البرلمان ولكن هذا لا يمنعني أن اقول كلمة حق في هذا الوطن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه كتب المستشار محمود فوزي رسالة شكر وتقدير عقب مغادرته وزارة الشئون النيابية والبرلمانية، مؤكدًا أن العمل كان دائمًا من أجل مصر وليس من أجل الموقع الوظيفي.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الجميع يعملون في خندق واحد لخدمة الوطن في أي مكان أو مجال، مع توجيه التحية لجميع الوزراء الذين قدموا خدماتهم الوطنية خلال فترة عملهم.