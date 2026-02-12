أستاذ أمراض باطنة : يحظر الصيام لمرضى السكري



أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن معظم مرضى السكري يمكنهم الصيام بشروط وتعليمات صارمة، بينما يحظر على المرضى الذين يتلقون الأنسولين أو يعانون من مضاعفات خطيرة أو يتناولون أدوية خافضة للسكر بمستويات عالية الصيام، نظرًا للخطورة الكبيرة على حياتهم.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه يمكن لمرضى السكر إضافة قطعتين من المكسرات، خاصة عين الجمل، والتي توفر دهونًا صحية مفيدة للقلب، مع ضرورة تناول الشاي أو القهوة دون سكر.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه يمكن لمرضى السكر تناول ثمرة فاكهة واحدة فقط، مع تجنب السكريات والنشويات المكررة التي قد تسبب ارتفاعًا سريعًا للسكر يليه انخفاض أثناء الصيام.