الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

على مدار 3 أيام.. 4 مشروعات قوانين وأنظمة تتصدر اجتماع اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

عقدت اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لجامعة الدول العربية اجتماعها خلال الفترة من 9-12 /2 /2026، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة.

افتتح أعمال اجتماع اللجنة الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية في المملكة العربية السعودية - رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية جامعة الدول العربية، مرحباً بأعضاء اللجنة متمنيا لهم النجاح والتوفيق في إنجاز المهام الموكلة إليهم.

ثم رحبت وزير مفوض/ د. سالي سمير صبري – مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي (الأمانة الفنية للجنة الدائمة للشؤون القانونية)، برئيس اللجنة والوفود المشاركة، ونقلت إليهم تحيات الأمين العام وتمنياته بأن تكلل جهود اللجنة بالسداد.

واستعرضت بنود مشروع جدول الأعمال التالية:

  • البند الأول: مشروع النظام الأساسي للمجلس العربي للشؤون الجمركية.
  • البند الثاني: تعديل الفقرة (4) من المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب.
  • البند الثالث: مشروع النظام الأساسي لألية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
  • البند الرابع: مشروع تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية.

وقد أصدرت اللجنة توصيتها حول هذه المشاريع، بعد المناقشة وقيام ممثلي الدول الأعضاء بإبداء آرائهم وملاحظاتهم.

وأنهت اللجنة أعمالها، بتقديم وافر الشكر للدكتور رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية على قيادته الحكيمة للجنة وما بذله من جهد وافر لتيسير أعمالها، والى قطاع الشؤون القانونية والمساعدين في الأمانة الفنية للجنة على جهودهم في إعداد وثائق الاجتماع.

الجامعة العربية الأمانة العامة جامعة الدول العربية لجنة الشؤون القانونية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان السعودية سالي سمير صبري وزراء العدل العرب وزارة العدل السعودية

