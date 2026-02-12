قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
عصام الحضري: لا أحب أحمد شوبير.. وبديله كارت أحمر من حياتي
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: تجربة القاهرة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية رائدة

أحمد ابو زيد
أحمد ابو زيد
هاني حسين

أكد السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، أن أوروبا تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بملف الهجرة غير الشرعية .

وقال أحمد أبو زيد  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:"   الهجرة غير الشرعية تهدد النسيج المجتمعي للقارة الأوروبية ويهدد سوق العمل الأوروبي ".


واكمل احمد أبو زيد :" التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية رائدة ومتميزة ومصر استطاعت ان تمنع خروج أي سفن هجرة غير شرعية منذ 2016".

ولفت أحمد أبو زيد :"  مصر تستضيف ضيوف يصل عددهم لحوالي 10 مليون فرد  ومصر تتعامل بمسؤولية كبيرة مع من تستضيفهم على أرضها ".

وتابع احمد أبو زيد :" ضيوف مصر يستفيدون من خدمات التعليم والصحة ولا يقيمون في معسكرات وهذا الامر محل تقدير من الاتحاد الأوروبي ". 

مصر أوروبا الاتحاد الاوروبي الهجرة الهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

الطبيب

أمين البحوث الإسلامية: الطبيب مؤتمن على كرامة الإنسان وحياته

الصَّائم الصَّغير.. المستوى الثاني من برنامج التربية الإيمانيَّة للطفل المسلم بالتعاون بين البحوث الإسلاميَّة وخريجي الأزهر

انطلاق المستوى الثاني من برنامج التربية الإيمانيَّة للطفل المسلم.. الأحد

استطلاع هلال شهر رمضان

الإفتاء: انتظرونا الثلاثاء القادم في احتفال لاستطلاع هلال شهر رمضان

بالصور

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد