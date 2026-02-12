سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: تجربة القاهرة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية رائدة

أكد السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، أن أوروبا تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بملف الهجرة غير الشرعية .

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" الهجرة غير الشرعية تهدد النسيج المجتمعي للقارة الأوروبية ويهدد سوق العمل الأوروبي ".



واكمل احمد أبو زيد :" التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية رائدة ومتميزة ومصر استطاعت ان تمنع خروج أي سفن هجرة غير شرعية منذ 2016".

ولفت أحمد أبو زيد :" مصر تستضيف ضيوف يصل عددهم لحوالي 10 مليون فرد ومصر تتعامل بمسؤولية كبيرة مع من تستضيفهم على أرضها ".

وتابع احمد أبو زيد :" ضيوف مصر يستفيدون من خدمات التعليم والصحة ولا يقيمون في معسكرات وهذا الامر محل تقدير من الاتحاد الأوروبي ".