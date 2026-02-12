رؤساء الصناعة يدعون قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار الطاقة

دعا رؤساء غرف الصناعة قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة وجريئة" لخفض أسعار الطاقة.

وبحسب شبكة "يورونيوز"، يأتي هذا النداء قبل قمة غير رسمية في ألدن بيسن، يوم الخميس، حيث سيناقش القادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وسبل تنشيط الاقتصاد، خاصة بالنسبة للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى انتكاسة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لذا يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض تكاليف الطاقة، حسبما طالب قادة الصناعة بعد قمة في أنتويرب يوم أمس الأربعاء.

ولا تزال أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا أعلى داخل أوروبا منها في البلدان المتنافسة. وتعد تكاليف الكربون فريدة من نوعها في أوروبا، والنظام مصمم لزيادة التكاليف على أساس سنوي".

وتتأثر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والصلب والألومنيوم والأسمنت والسيراميك بارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويعيق قدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة على مستوى العالم.

ويخشى قادة الصناعة من أنه إذا ظلت أسعار الكهرباء الأوروبية مرتفعة مقارنة بنظرائهم العالميين، فإن الاستثمار سيتحول إلى مكان آخر.