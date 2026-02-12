قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
رياضة

الهلال السعودي يؤمن دفاعه.. تجديد عقد كوليبالي حتى 2027

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تجديد عقد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي لمدة عام إضافي، ليستمر بقميص الزعيم حتى عام 2027، في خطوة تعكس تمسك الإدارة باستقرار الخط الخلفي للفريق.

إعلان رسمي برسالة خاصة

ونشر الهلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدافع السنغالي، أرفقه بعبارة: الدرع الأزرق مستمر مع كبير آسيا، في إشارة إلى استمرار أحد أبرز عناصر الدفاع في صفوف الفريق.

 

رغبة فنية في استمرار اللاعب

يأتي قرار التجديد بناءً على رغبة المدير الفني سيميوني إنزاجي، الذي أبدى قناعته بالمستويات التي يقدمها كوليبالي خلال الفترة الأخيرة، حيث يمثل عنصرًا أساسيًا في المنظومة الدفاعية للهلال، سواء بخبرته أو حضوره البدني القوي.

 

مسيرة بدأت في صيف 2023

وكان كوليبالي قد انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو، ليصبح أحد أبرز الصفقات الدفاعية في دوري روشن السعودي خلال المواسم الأخيرة.

 

استعداد لمواجهة الاتفاق

ويأتي إعلان التجديد قبل مواجهة الهلال المرتقبة أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب المملكة أرينا، حيث يسعى الزعيم لمواصلة المنافسة بقوة على لقب المسابقة.

بهذا القرار، يوجه الهلال رسالة واضحة حول استقراره الفني ورغبته في الحفاظ على عناصر الخبرة ضمن مشروعه الطموح محليًا وقاريًا.

نادي الهلال السعودي نادي الهلال الهلال السعودي السنغالي كاليدو كوليبالي كوليبالي كاليدو كوليبالي

