تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
سنظل شريكا داعما.. الرئيس السيسي: تنامي الزيارات بين مصر والصومال يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
رياضة

دوري أبطال آسيا للنخبة.. مهمة صعبة لشباب أهلي دبي أمام الهلال السعودي

عبدالحكيم أبو علم

يواجه شباب أهلي دبي الإماراتي مهمة شاقة عند استضافته فريق الهلال السعودي غد الأثنين في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

وضمن الهلال تأهله إلى ثمن النهائي بعد فوزه بجميع مبارياته الست الأولى ويسعى إلى الإبقاء على سجله المثالي حين يحل الإثنين ضيفا على الفريق الإماراتي الذي يحتل المركز الخامس بعشر نقاط، بفارق نقطة أمام الاتحاد السعودي الذي يستضيف الغرافة القطري التاسع (6 نقاط) الثلاثاء.
وحُسِمَت حتى الآن أربع بطاقات من أصل ثماني مؤهلة إلى ثمن النهائي، فتأهل كل من تراكتور الإيراني والأهلي السعودي والوحدة الإماراتي بجانب الهلال الذي يبدو في وضع معنوي ممتاز في ظل تصدره أيضا الدوري المحلي بفارق نقطة أمام النصر.

وستكون مهمة الأهلي صعبة أمام الهلال رغم أنه استعد للمباراة بفوز كبير على الشارقة 4-1 الخميس في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق نقطة عن العين، متجاوزا أزمة الإصابات التي يعاني منها.

وما يزيد من صعوبة مهمة شباب الأهلي أن الهلال لم يتعرض للخسارة في آخر 20 مباراة له في دور المجموعات، في أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ البطولة بحسب موقع الاتحاد الآسيوي للعبة.

وفي الجهة المقابلة وبإستثناء غياب مهاجمه الجديد الفرنسي كريم بنزيمة بسبب مشاركته في نفس الدور مع الاتحاد، سيستفيد الهلال من بقية التعاقدات التي أبرمها في الميركاتو الشتوي.

