الزمالك يطلب نقل مباراتي سموحة وكايزر تشيفز إلى ملعب السويس

يستعد نادي الزمالك لمخاطبة الجهات المعنية لنقل مباراته أمام كايزر من ستاد السلام لاستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية.

ويرغب نادي الزمالك في عمل معسكر مغلق للفريق قبل مباراة كايزر تشيفز وخوض مباراة سموحة في الدوري علي ستاد السويس.

وخاطب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، رابطة الأندية لإقامة مباراة سموحة في الدوري على ستاد السويس .

وخاطب إدوارد مسئولوا نادي كايزر تشيفز وحصل على موافقتهم بشأن تغيير ملعب المباراة ولكن يتبقى خطاب الكاف لحسم إقامة المباراة.

ويلعب الزمالك أمام سموحة في الدوري يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير الجاري قبل مواجهة كايزر تشيفز يوم الأحد 15 من نفس الشهر في الكونفيدرالية