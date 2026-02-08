سقوط الزمالك والمصري يشعل صراع التأهل في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية

اشتدت المنافسة في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تضم الزمالك والمصري، عقب نتائج مباريات اليوم الأحد التي قلبت موازين الترتيب وأجلت حسم بطاقتي التأهل.

تعرض الزمالك لهزيمة مفاجئة أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد، في نتيجة أربكت حسابات الفريق الأبيض وأبقت صراعه على التأهل مفتوحًا حتى الجولة الأخيرة.

وفي اللقاء الآخر، حقق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فوزًا ثمينًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، ليصعد إلى صدارة المجموعة ويزيد من سخونة المنافسة بين فرق المقدمة.

وبهذه النتائج، ارتقى كايزر تشيفز رصيده إلى صدارة المجموعة، بينما تراجع الزمالك للمركز الثاني، وحل المصري ثالثًا بفارق نقطة واحدة فقط، في حين بقي زيسكو يونايتد في المركز الأخير رغم إحياء آماله حسابيًا.

وبات الحسم مؤجلًا للجولة الختامية، التي ستشهد صراعًا مفتوحًا بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز، في ظل تقارب النقاط واستمرار فرص الثلاثي في العبور إلى الدور التالي من البطولة.