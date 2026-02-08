عقب هزيمة الزمالك والمصري.. ترتيب المجموعه الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية

تعرض فريق الزمالك للهزيمة امام زيسكو الزامبى، كما خسر المصرى البورسعيدى من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فى الجولة الخامسة من عمر منافسات المجموعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق زيسكو الفوز امام الزمالك اليوم الاحد بهدف نظيف كما خسر المصرى البورسعيدى امام كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء ترتيب المجموعة عقب مباريات اليوم كالتالي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصرى 7 نقاط

4_ زيسكو 3 نقاط