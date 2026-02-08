قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مفاجآت منتظرة.. مصطفى بكري: أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الوزاري الجديد
نتنياهو يعتزم زيارة المجر الشهر المقبل للمشاركة في قمة قادة اليمين العالمية (CPAC)
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
رياضة

معتمد جمال: لم نستغل الفرص أمام زيسكو.. وحظوظنا في التأهل لا تزال قائمة

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

قال معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم الأحد على إستاد ليفي مواناواسا في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كانت قوية أمام منافس جيد كما توقعنا قبل اللقاء.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:” نعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات، وأشكر اللاعبين الذين خاضوا لقاء اليوم، لأنهم بذلوا أقصى جهد لديهم في المباراة”.

وتابع معتمد جمال قائلًا:” حظوظ الزمالك لاتزال قائمة في التأهل، ونسعى للحسم أمام كايزر تشيفز في المباراة المقبلة من أجل احتلال صدارة المجموعة”.

وواصل المدير الفني :” الحظ كان حليفاً لفريق زيسكو في لقاء اليوم، وكنت أتمنى أن نستغل الفرص التي سنحت لنا في المباراة من أجل التسجيل ولكن هذا لم يحدث”.

وأضاف:” سنغلق صفحة ملف مباراة اليوم، وسنستعد للمباريات المقبلة، ولم أركز على نتيجة المواجهة الأخرى التي جمعت كايزر تشيفز والمصري، وكان تركيزي فقط في مباراة اليوم وكنا نهدف لتحقيق المكسب، وهدفنا أيضًا تحقيق الفوز في لقاء كايزر تشيفز المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات للبطولة”.

