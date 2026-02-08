أول رد من معتمد جمال بعد هزيمة الزمالك من كايزر تشيفز

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد ليفي مواناواسا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كانت قوية أمام منافس جيد كما توقعنا قبل اللقاء.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" نعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات، وأشكر اللاعبين الذين خاضوا لقاء اليوم، لأنهم بذلوا أقصى جهد لديهم في المباراة".

وتابع معتمد جمال قائلًا:" حظوظ الزمالك لاتزال قائمة في التأهل، ونسعى للحسم أمام كايزر تشيفز في المباراة المقبلة من أجل احتلال صدارة المجموعة".



وواصل المدير الفني :" الحظ كان حليفاً لفريق زيسكو في لقاء اليوم، وكنت أتمنى أن نستغل الفرص التي سنحت لنا في المباراة من أجل التسجيل ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف:" سنغلق صفقة ملف مباراة اليوم، وسنستعد للمباريات المقبلة، ولم أركز على نتيجة المواجهة الآخرى التي جمعت كايزر تشيفز والمصري، وكان تركيزي فقط في مباراة اليوم وكنا نهدف لتحقيق المكسب، وهدفنا أيضًا تحقيق الفوز في لقاء كايزر تشيفز المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات للبطولة".