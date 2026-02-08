قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رياضة

حالتين فقط.. حظوظ الزمالك لـ إنقاذه من شبح الإقصاء في كأس الكونفدرالية

مباراة الزمالك وزيسكو
مباراة الزمالك وزيسكو
يسري غازي

تلقي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق زيسكو الزامبي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتراجع فريق الزمالك إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما توقف رصيده عند النقطة الثامنة، فيما ارتقى كايزر تشيفز إلى صدارة الترتيب برصيد 10 نقط.

فيما حل فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

بينما تذيل فريق زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة بعدما حصد 3 نقاط.

حظوظ الزمالك فى التأهل

يمتلك فرصة التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، حيث ينتظره مواجهة مصيريه أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعة، يوم السبت المقبل على استاد السلام.

ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة، حيث سيصل وقتها إلى النقطة الـ11 ويتأهل في صدارة المجموعة الرابعة.

وحال اكتفى الزمالك بالتعادل مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ستكون أمام الأبيض فرصة أخرى للتأهل شرط خسارة أو تعادل المصري مع زيسكو يوناتيد في الجولة ذاتها.

الزمالك زيسكو كأس الكونفدرالية معتمد جمال بطولة الكونفدرالية

