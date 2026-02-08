حالتين فقط.. حظوظ الزمالك لـ إنقاذه من شبح الإقصاء في كأس الكونفدرالية

تلقي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق زيسكو الزامبي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتراجع فريق الزمالك إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما توقف رصيده عند النقطة الثامنة، فيما ارتقى كايزر تشيفز إلى صدارة الترتيب برصيد 10 نقط.



فيما حل فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

بينما تذيل فريق زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة بعدما حصد 3 نقاط.



حظوظ الزمالك فى التأهل

يمتلك فرصة التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، حيث ينتظره مواجهة مصيريه أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعة، يوم السبت المقبل على استاد السلام.



ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة، حيث سيصل وقتها إلى النقطة الـ11 ويتأهل في صدارة المجموعة الرابعة.



وحال اكتفى الزمالك بالتعادل مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ستكون أمام الأبيض فرصة أخرى للتأهل شرط خسارة أو تعادل المصري مع زيسكو يوناتيد في الجولة ذاتها.