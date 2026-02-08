تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في الكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زيسكو الزامبي، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد ومحمد حمد.

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد ليفي مواناواسا، استعدادًا لخوض مواجهة زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل انطلاق عمليات الإحماء، استعدادًا للقاء المرتقب، في أجواء من التركيز والجاهزية.

وظهر لاعبو الفريق بقميص يحمل الرقم "20"، في لفتة مؤثرة تخليدًا لذكرى شهداء الدفاع الجوي.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب، وحرص على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.