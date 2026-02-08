قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح

التبرع بالأعضاء
إسراء عبدالمطلب

أثار مقترح تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ أميرة صابر، حول تأسيس ما وصفته ببنك وطني للأنسجة الوطنية، حالة من الجدل وذلك بعدما طالبت بالتوسّع في التبرع بالجلد بعد الوفاة لحالات الحروق من الدرجات المتقدمة، مع تسهيل إجراءات التبرع.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور ياسر حلمي أستاذ جراحة التجميل، أن الجلد المتبرع به لا يُستخدم في أغلب الحالات كحل دائم، بل كوسيلة علاجية مؤقتة تُطبَّق خصوصًا مع المصابين بحروق واسعة، حيث يعمل كغطاء حيوي يساعد على تقليل فقدان السوائل وحماية الجسم من العدوى إلى حين استقرار الحالة الصحية.

وأضاف حلمي لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى كسب الوقت الطبي اللازم، إذ يُستبدل الجلد المؤقت لاحقًا بجلد يُؤخذ من جسم المريض نفسه ضمن مراحل العلاج التالية، بما يضمن استعادة التئام الأنسجة بشكل أكثر أمانًا وتقليل المضاعفات المحتملة.

وأشار إلى أن مصادر الحصول على الجلد تقتصر على مسارين واضحين: إما من متوفين حديثًا خلال فترة زمنية محدودة ووفق بروتوكولات طبية صارمة، أو من متبرعين أحياء مع الاكتفاء بأخذ طبقات سطحية لا تُحدث عجزًا أو تشوهًا، محذرًا من أن أي تجاوز لهذه الضوابط قد يفتح الباب لمخاطر طبية وأخلاقية ويضر بثقة المجتمع في المنظومة الصحية.

ودعا إلى التعامل بشفافية قبل تنفيذ فكرة إنشاء بنوك للأنسجة، مؤكدًا أن التطبيق الآمن يحتاج إلى تشريعات دقيقة ونظام رقابي لتتبع الأنسجة وفرق طبية متخصصة، مع الإشارة إلى أن الإطار الشرعي يجيز التبرع عند الضرورة لإنقاذ حياة المريض دون إلحاق ضرر بالمتبرع، وأن الأولوية يجب أن تتركز على تطوير وحدات الحروق وإنشاء بنوك جلد منظمة وتقنين التبرع بعد الوفاة لضمان تحويل الفكرة إلى آلية إنقاذ حقيقية.

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

