إيران: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى لو فرضت الحرب علينا
تراجع 150 جنيهًا في أسبوع.. أسعار الذهب بمصر وتوقعات حركة البيع والشراء
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

يُسدل الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، الستار على فترة القيد الشتوية «يناير» للأندية، والتي انطلقت مطلع الشهر الماضي، لتشمل جميع المسابقات بمختلف أقسامها، سواء فرق الرجال أو المراحل السنية، إضافة إلى كرة الصالات والكرة النسائية.

ومن المقرر أن يُغلق باب القيد رسميًا عند تمام الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يكون الموعد النهائي للاستعلامات في الثالثة عصرًا من اليوم نفسه، قبل انتهاء المهلة المحددة بشكل نهائي.

ويدخل نادي الزمالك التاريخ من أوسع أبوابه خلال الميركاتو الشتوي بدون أية تعاقدات جديدة مع صفقات سوبر.

الزمالك قام ببيع نجوم سوبر من أجل الصرف على المستحقات المالية المتأخرة إلي جانب فسخ عقود نجوم محترفين من طرف واحد فضلا عن تعرضه للإيقاف في 11 قضية.

فيما سيطر النادي الأهلي خلال فترة إنتقالات اللاعبين الشتوية ونجح في التعاقد مع 5 نجوم سوبر إلي جانب سعيه الحثيث في حسم صفقة سادسة وافدة من نادي انبي قبل غلق باب القيد.

 5 نجوم سوبر

تعاقدت إدارة النادي الأهلي مع 5 نجوم سوبر خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية فى شهر يناير والمقرر إغلاقها مساء اليوم الأحد بقرار من اتحاد الكرة.

وضمت قائمة خماسي النادي الاهلي الذين تم التعاقد معهم كل من: عمرو الجزار وأحمد عيد ومروان عثمان وهادي رياض ويلسين كامويش

ويسعي النادي الأهلي في قادم الساعات لحسم صفقة انتقال مودي ناصر نجم انبي إلي القلعة الحمراء قبل غلق باب القيد فى الميركاتو الشتوي.

11 قضية ايقاف قيد في الزمالك

نادي الزمالك مطالب من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بغلق ملف11 قضية إيقاف قيد وسداد المبالغ الخاصة بها والتي جاءت على النحو التالي:  
‏ جوزيه جوميز : 120 ألف دولار (مستحقات متأخرة)
 لويس كاسترو مساعد جوميز: 20 ألف دولار (مستحقات متأخرة)
 أندريه بيكي مساعد جوميز: 20 ألف دولار (مستحقات متأخرة)
 جواو غيديس مساعد جوميز: 20 ألف دولار (مستحقات متأخرة)
‏ كريستيان جروس: 133 ألف دولار (مستحقات للمدرب الأسبق)
 فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار (مستحقاته المتبقية)
 إشتريلا دا أمادورا : 200 ألف يورو (جزء من صفقة شيكو بانزا)
 نادي شارلروا : 170 ألف يورو (جزء من صفقة عدي الدباغ)
 نهضة الزمامرة : 250 ألف دولار (صفقة صلاح مصدق)
 أوليكساندريا : 800 ألف دولار (قسطين من صفقة خوان بيزيرا)
 إبراهيم نداي: مليون و600 ألف دولار (مستحقات متبقية)
‏ الإجمالي 3,867,600 دولار أمريكي

فسخ عقود في الزمالك

قرر أربع لاعبين محترفين في صفوف نادي الزمالك فسخ العقود من طرف واحد نظرا لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وجاءت قائمة رباعي الزمالك الذى قام بفسخ عقودهم من طرف واحد على النحو التالي: عبد الحميد معالي وصلاح مصدق وأحمد الجفالي ومحمود بنتايج.

بيع ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث لعب جون إدوارد دورًا محوريًا في رحيل نبيل عماد "دونجا" إلى الدوري السعودي، في صفقة أنهت الجدل حول مستقبل اللاعب مع الزمالك خاصة بعد توتر علاقته بالجهاز الفني وتذبذب مستواه ليبدأ اللاعب تجربة جديدة خارج أسوار ميت عقبة عبر محطة جون إدوارد.

وكانت الصفقة الأبرز في الميركاتو الشتوي هي انتقال ناصر ماهر إلى نادي بيراميدز في خطوة أعادت الجدل حول سياسة الزمالك في التفريط في عناصر مؤثرة. 

وجاءت الصفقة أيضًا بوساطة مباشرة من جون إدوارد الذي نجح في إتمام الاتفاق بين الأطراف كافة لينهي مشوار اللاعب مع الزمالك بعد فترة شهدت شدًا وجذبًا.

عرض شيكوبانزا للبيع

في ظل الأزمات الفنية والإدارية طالب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إدارة النادي بضرورة إعادة ترتيب الأوراق، ووافق على فكرة تسويق بعض اللاعبين الذين خرجوا من حساباته الفنية وكان أولهم شيكوبانزا بعدما طالب جون إدوارد بعرض اللاعب للبيع في يناير، في ظل تراجع مستواه وتكرار الأزمات داخل الملعب وخارجه.

