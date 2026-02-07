إسلام كانو: نلعب بطريقتنا وأسلوبنا ومواجهة الأهلي والزمالك مختلفة

قال إسلام كانو لاعب وادي دجلة، إن كل مباراة لها ظروفها ومعطياتها حسب اسم المنافس وقوته، استعدينا لمواجهة الأهلي بشكل جيد جدًا، لكن سيناريو المباراة ومتغيراتها صنعت الفارق، كرة القدم ليس لها ثوابت، يوم لك ويوم عليك، وهذا ما حدث أمام الأحمر.

وتابع "كانو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مواجهة الأهلي والزمالك تكون مليئة بالضغوطات بخلاف أي منافس آخر، لابد أن تكون في كامل تركيزك في المواجهة، الفرص قليلة، لا يجب أن تخطئ، الخطأ يعني هدف في مرماك، وهذا ما حدث أمام الأهلي.

وأضاف لاعب وادي دجلة: كفريق لنا طريقة لعبنا وأسلوبنا اللذان لا يتغيران أمام أي منافس مهما كان اسمه، نلعب كورتنا ونترك النتيجة لله، مقتنعون أننا لو نفذنا كل ما تدربنا عليه ومعنا توفيق الله سبحانه وتعالى سنسجل ولن نستقبل أهداف، لكن أيضًا ورغم كل ذلك أنت تواجه منافسة قوي اسمه النادي الأهلي، ربما تلعب بشكل دفاعي بحت وتخسر بنتيجة كبيرة، وربما تلعب بطريقتك وإسلوبك وتقدم مباراة قوية وتفوز.

وأنهى إسلام كانو حديثه: بعد هدف الأهلي لم نغير طريقتنا وأسلوبنا، لأننا كنا الأفضل حتى استقبال الهدف، وفي الشوط الثاني قررنا الاستمرار على نفس الطريقة والأسلوب ربما نتمكن من تعديل النتيجة.