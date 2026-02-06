في دقائق.. طريقة استخراج رخصة قيادة السيارة من مول مصر

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر «بدل/فاقد أو تالف» سواء مول مصر أو فروع سيتي ستارز وغيرها، من ماكينة الخدمة الذاتية كمستند رسمي معترف به وموثق، حيث يتاح الآن للمواطن بخطوات بسيطة الحصول على رخصة القيادة الجديدة في لحظات وبرسوم بسيطة، لتوفر الوقت والجهد، وهي بديل جيد لمن يرغب في تجديد رخصة القيادة بسرعة.

خدمة مميزة من الداخلية للمواطنين

تعد طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر، خدمة رسمية جديدة أطلقتها وزارة الداخلية، تتيح للمواطن استخراج رخصة المرور بدل الفاقد والتالف في دقائق معدودة، حيث تغني عن التوجه لمكاتب المرور والانتظار في طابور طويل من أجل إنهاء إجراءات استخراج الرخصة.

تعتمد طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر، على نظام "الخدمة الذاتية" المتكامل، وهو نظام معتمد من قبل الوزارة، يعمل من خلال قراءة البيانات الشخصية بدقة وتحديد الخدمة، ويتيح سداد الرسوم إلكترونيا وطباعة الرخصة فوريًا في دقائق.

طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر

يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية التي توضح طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر المنتشرة في عدة مناطق:

ـ قبل التوجه للماكينة سجل دخولك على موقع بوابة مرور مصر من هــ‍نـــا أو على تطبيق وزارة الداخلية.

ـ توجه إلى أحد فروع مول مصر

ـ قف أمام أقرب ماكينة خدمة ذاتية

ـ اختر الخدمة من قائمة خدمات المرور (إصدار/تجديد رخصة قيادة/بدل فاقد/تالف).

ـ أدخل رقم بطاقة الرقم القومي

ـ سدد الرسوم عبر البطاقة البنكية (الائتمان أو ميزة).

ـ اطبع الرخصة المستحدثة فوريًا من الماكينة.

كم تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2025؟

تنتشر ماكينة الخدمة الذاتية في مولات مصر المختلفة أبرزها مول سيتي سنتر، CFC، مول مصر، مول العرب، أركان، وسيتي سنتر ألماظة، وتقدم خدمة استخراج رخصة القيادة مقابل رسوم تبلغ 1140 جنيها.

الخدمات المتاحة حالياً ب​وحدات المرور الإلكترونية

- ​تجديد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

- إصدار ملصق إلكترونى.

- بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى. ​

- خدمة الفحص الفنى للمركبات.

تحديث جذري لمنظومة الخدمات الجماهيرية

يأتي إطلاق طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر ضمن رؤية شاملة لتطوير الخدمات الشرطية في الجمهورية الجديدة، حيث لم يعد العمل الشرطي مقتصرًا على الجانب الأمني فقط، بل امتد ليشمل ثورة في الخدمات الجماهيرية.

وشهدت المنظومة تحديثًا جذريًا شمل رقمنة سجلات الأحوال المدنية، وتدشين تطبيقات الهاتف المحمول، وتطوير وحدات المرور لتصبح مراكز تكنولوجية متطورة، وهو ما يبرهن على سعي الدولة المصرية لتقديم خدمات تليق بكرامة المواطن وتواكب أحدث المعايير العالمية في الإدارة الحكومية الذكية، ليرسم هذا التطور صورة مشرقة لمستقبل الخدمات في مصر التي باتت تعتمد على التكنولوجيا كأداة أساسية للتنمية والرفاهية.