الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

في دقائق.. طريقة استخراج رخصة قيادة السيارة من مول مصر

إستخراج رخصة قيادة السيارة
إستخراج رخصة قيادة السيارة
خالد يوسف

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر «بدل/فاقد أو تالف» سواء مول مصر أو فروع سيتي ستارز وغيرها، من ماكينة الخدمة الذاتية كمستند رسمي معترف به وموثق، حيث يتاح الآن للمواطن بخطوات بسيطة الحصول على رخصة القيادة الجديدة في لحظات وبرسوم بسيطة، لتوفر الوقت والجهد، وهي بديل جيد لمن يرغب في تجديد رخصة القيادة بسرعة. 

خدمة مميزة من الداخلية للمواطنين

تعد طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر، خدمة رسمية جديدة أطلقتها وزارة الداخلية، تتيح للمواطن استخراج رخصة المرور بدل الفاقد والتالف في دقائق معدودة، حيث تغني عن التوجه لمكاتب المرور والانتظار في طابور طويل من أجل إنهاء إجراءات استخراج الرخصة.

تعتمد طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر، على نظام "الخدمة الذاتية" المتكامل، وهو نظام معتمد من قبل الوزارة، يعمل من خلال قراءة البيانات الشخصية بدقة وتحديد الخدمة، ويتيح سداد الرسوم إلكترونيا وطباعة الرخصة فوريًا في دقائق.

طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر

يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية التي توضح طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر المنتشرة في عدة مناطق:

ـ قبل التوجه للماكينة سجل دخولك على موقع بوابة مرور مصر من هــ‍نـــا أو على تطبيق وزارة الداخلية.

ـ توجه إلى أحد فروع مول مصر

ـ قف أمام أقرب ماكينة خدمة ذاتية

ـ اختر الخدمة من قائمة خدمات المرور (إصدار/تجديد رخصة قيادة/بدل فاقد/تالف).

ـ أدخل رقم بطاقة الرقم القومي

ـ سدد الرسوم عبر البطاقة البنكية (الائتمان أو ميزة).

ـ اطبع الرخصة المستحدثة فوريًا من الماكينة.

كم تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2025؟

تنتشر ماكينة الخدمة الذاتية في مولات مصر المختلفة أبرزها مول سيتي سنتر، CFC، مول مصر، مول العرب، أركان، وسيتي سنتر ألماظة، وتقدم خدمة استخراج رخصة القيادة مقابل رسوم تبلغ 1140 جنيها.

الخدمات المتاحة حالياً ب​وحدات المرور الإلكترونية

- ​تجديد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

- إصدار ملصق إلكترونى.

- بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى. ​

- خدمة الفحص الفنى للمركبات.

تحديث جذري لمنظومة الخدمات الجماهيرية

يأتي إطلاق طريقة استخراج رخصة القيادة من مولات مصر ضمن رؤية شاملة لتطوير الخدمات الشرطية في الجمهورية الجديدة، حيث لم يعد العمل الشرطي مقتصرًا على الجانب الأمني فقط، بل امتد ليشمل ثورة في الخدمات الجماهيرية.

وشهدت المنظومة تحديثًا جذريًا شمل رقمنة سجلات الأحوال المدنية، وتدشين تطبيقات الهاتف المحمول، وتطوير وحدات المرور لتصبح مراكز تكنولوجية متطورة، وهو ما يبرهن على سعي الدولة المصرية لتقديم خدمات تليق بكرامة المواطن وتواكب أحدث المعايير العالمية في الإدارة الحكومية الذكية، ليرسم هذا التطور صورة مشرقة لمستقبل الخدمات في مصر التي باتت تعتمد على التكنولوجيا كأداة أساسية للتنمية والرفاهية.

مول مصر إستخراج رخصة قيادة السيارة رخصة قيادة السيارة وزارة الداخلية بدلفاقد أو تالف تجديد رخصة القيادة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

وليد توفيق

كل يوم بيومه.. وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه

نهال عنبر

مسلسلات رمضان 2026 .. عائلة مصرية جدًا ملحمة اجتماعية لـ نهال عنبر وياسر علي ماهر

فعاليات ثقافية وفنية

الأحد.. انطلاق عروض نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

