الإفتاء تعلن فتح باب الالتحاق بالبرنامج التدريبي للوافدين 2026| رابط التقديم

أعلن مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، فتح باب الالتحاق بالبرنامج التدريبي الدائم للوافدين لعام 2026م.

مدة البرنامج التدريبي الدائم للوافدين

وأشار مركز التدريب بدار الإفتاء في بيان له اليوم، الجمعة، إلى أن مدة البرمانج تصل إلى عامين دراسيين، ويدرس خلالهما الملتحق علوم الفتوى إلى جانب العلوم الشرعية الأخرى مع تدريب عملي مكثف على أعمال الإفتاء داخل الإدارات المختلفة.

شروط القبول في البرنامج التدريبي الدائم للوافدين

1- الحصول على درجة الليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو مؤهل شرعي معتمد مع تقديم شهادة معادلة من جامعة الأزهر

2- الحصول على تقدير جيد على الأقل

3- إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا

4- الإقامة في مصر طوال مدة الدراسة

5- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية

الأوراق والمستندات المطلوبة للبرنامج التدريبي الدائم للوافدين

1- أصل المؤهل الدراسي مع ثلاث صور منه

2- ثلاث صور من جواز سفر ساري طوال مدة الدراسة مع الاطلاع على الأصل

3- ست صور شخصية حديثة مقاس 4×6

رابط تسجيل الطلبات في البرنامج التدريبي الدائم للوافدين

يتم التسجيل عبر ملء النموذج الإلكتروني مع رفع جميع المستندات المطلوبة، والتأكد من إرسال البيانات بنجاح.. رابط التسجيل : اضغط هنا

