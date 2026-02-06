قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
ديني

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان وبثّ مراسم الإعلان على الهواء مباشرة

إيمان طلعت

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال ستُذاع على الهواء مباشرة، بما يتيح للسادة المواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم.

وأضافت أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة “دولة التلاوة”، بحضور فضيلة مفتي الجمهورية أ.د. نظير محمد عياد، الذي سيتولى كذلك الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما تروّجه بعض المواقع الإلكترونية والجهات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات قد تكون مضللة أو غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعًا وقانونًا استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتيجته رسميًا.

