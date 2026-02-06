قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنّ قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال التلفزيون الإيراني، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن عراقجي سيلتقي نظيره العماني قبل محادثاته مع الوفد الأمريكي، وأن محادثات مسقط تقتصر حصرا على الملف النووي ولا نقاش مطلقا بشأن القضايا الدفاعية.

وأكد عراقجي لنظيره العماني الاستعداد للدفاع عن إيران ضد أي تجاوزات أو مغامرات، وشدد على الدبلوماسية لحماية مصالح إيران.



وفي نفس السياق أكد وزير خارجية عمان، أننا نتطلع لأن تمهد المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لتفاهم دائم.