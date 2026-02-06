قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران

البهى عمرو

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنّ قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال التلفزيون الإيراني، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن عراقجي سيلتقي نظيره العماني قبل محادثاته مع الوفد الأمريكي، وأن محادثات مسقط تقتصر حصرا على الملف النووي ولا نقاش مطلقا بشأن القضايا الدفاعية.

وأكد عراقجي لنظيره العماني الاستعداد للدفاع عن إيران ضد أي تجاوزات أو مغامرات، وشدد على الدبلوماسية لحماية مصالح إيران.


وفي نفس السياق أكد وزير خارجية عمان، أننا نتطلع لأن تمهد المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لتفاهم دائم.

