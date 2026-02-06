هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين

أكد الدكتور عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام، أن خدمات النقل خلال شهر رمضان تكون مختلفة عن الأشهر العادية، موضحًا أن العمل في الأشهر العادية يكون من الساعة 5:30 صباحًا، ويستمر خروج السيارات حتى 7 صباحًا، لكن في رمضان تبدأ من 5:30 صباحًا وتكون بنسب أكبر من السيارات في الأيام العادية، وتستمر خروج السيارات حتى 8 ونص.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن تأخير خروج السيارات يكون لتغطية الذروة، وأن جميع السيارات تعمل لمدة 10 ساعات.

ولفت إلى أن هيئة النقل مستعدة لتوفير السيارات وأن هناك مد لساعات النقل، وتحديدا في المناطق التي تتجه لبعض المساجد التي يكون بها صلاة التراويح.

وأشار إلى أن عمل السيارات التابعة للنقل العام يستمر حتى الساعة 1 صباحًا، وهناك بعض السيارات تظل تعمل طوال اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين.

غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين

وأوضح أن هناك خطة لتنظيم تشغيل وسائل النقل طوال اليوم خلال الشهر، وأن هناك غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين ويتم العمل على حلها في الحال.