قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين

هيئة النقل
هيئة النقل
البهى عمرو

أكد الدكتور عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام، أن خدمات النقل خلال شهر رمضان تكون مختلفة عن الأشهر العادية، موضحًا أن العمل في الأشهر العادية يكون من الساعة 5:30 صباحًا، ويستمر خروج السيارات حتى 7 صباحًا، لكن في رمضان تبدأ من 5:30 صباحًا وتكون بنسب أكبر من السيارات في الأيام العادية، وتستمر خروج السيارات حتى 8 ونص.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن تأخير خروج السيارات يكون لتغطية الذروة، وأن جميع السيارات تعمل لمدة 10 ساعات.

ولفت إلى أن هيئة النقل مستعدة لتوفير السيارات وأن هناك مد لساعات النقل، وتحديدا في المناطق التي تتجه لبعض المساجد التي يكون بها صلاة التراويح.

وأشار إلى أن عمل السيارات التابعة للنقل العام يستمر حتى الساعة 1 صباحًا، وهناك بعض السيارات تظل تعمل طوال اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين.

غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين

 

وأوضح أن هناك خطة لتنظيم تشغيل وسائل النقل طوال اليوم خلال الشهر، وأن هناك غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين ويتم العمل على حلها في الحال.

هيئة النقل العام النقل العام رمضان السيارات النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

عروس بني مزار المتوفيه

الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها

ترشيحاتنا

Galaxy A07 5G

سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس

زيت المحرك

لماذا يتحول زيت المحرك في سيارتك إلى اللون الأسود؟

هواتف سامسونج

لمنافسة آيفون فولد.. هاتف سامسونج الغامض يظهر في التسريبات

بالصور

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد