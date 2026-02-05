غنيم : تدخل السياسة في العملات المشفرة نقلها من الهامش إلى قلب الاقتصاد العالمي

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنّ دخول السياسة على خط العملات المشفرة شكّل نقطة تحوّل رئيسية في تضخم قيمتها السوقية عالميًا، مؤكدًا أن هذه العملات انتقلت من نطاق الحظر والتحفّظ إلى نطاق القبول الجزئي في بعض الدول، بعدما بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 تريليون دولار، وهو ما يعادل قرابة 2% من حجم الاقتصاد العالمي.

التعامل مع العملات المشفرة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدأت في التعامل مع العملات المشفرة باعتبارها واقعًا اقتصاديًا مفروضًا.

وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى أتاح استخدام العملات المشفرة لتكون جزءًا من الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما منحها درجة من المشروعية لم تكن متاحة من قبل، خاصة أن الاحتياطيات البنكية كانت تقليديًا تقتصر على الذهب أو سلة من العملات المعترف بها.

الارتفاع الحاد لقيمة البيتكوين

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن هذا القرار السياسي أسهم بشكل مباشر في الارتفاع الحاد لقيمة البيتكوين، التي تجاوزت في فترات سابقة حاجز 100 ألف دولار للعملة الواحدة، قبل أن تتراجع لاحقًا.

ولفت إلى أن البيتكوين وحدها تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.3 تريليون دولار، كما أن دخول السياسة في هذا الملف فتح الباب أمام طرح تصورات مستقبلية تتحدث عن الاستغناء عن العملات التقليدية، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية كبيرة في ظل طبيعة هذه العملات غير الملموسة وشديدة التذبذب.

