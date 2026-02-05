قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غنيم : تدخل السياسة في العملات المشفرة نقلها من الهامش إلى قلب الاقتصاد العالمي

البيتكوين
البيتكوين
محمد البدوي

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنّ دخول السياسة على خط العملات المشفرة شكّل نقطة تحوّل رئيسية في تضخم قيمتها السوقية عالميًا، مؤكدًا أن هذه العملات انتقلت من نطاق الحظر والتحفّظ إلى نطاق القبول الجزئي في بعض الدول، بعدما بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 تريليون دولار، وهو ما يعادل قرابة 2% من حجم الاقتصاد العالمي.

التعامل مع العملات المشفرة 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدأت في التعامل مع العملات المشفرة باعتبارها واقعًا اقتصاديًا مفروضًا.

وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى أتاح استخدام العملات المشفرة لتكون جزءًا من الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما منحها درجة من المشروعية لم تكن متاحة من قبل، خاصة أن الاحتياطيات البنكية كانت تقليديًا تقتصر على الذهب أو سلة من العملات المعترف بها.

 الارتفاع الحاد لقيمة البيتكوين

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن هذا القرار السياسي أسهم بشكل مباشر في الارتفاع الحاد لقيمة البيتكوين، التي تجاوزت في فترات سابقة حاجز 100 ألف دولار للعملة الواحدة، قبل أن تتراجع لاحقًا.

ولفت إلى أن البيتكوين وحدها تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.3 تريليون دولار، كما أن دخول السياسة في هذا الملف فتح الباب أمام طرح تصورات مستقبلية تتحدث عن الاستغناء عن العملات التقليدية، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية كبيرة في ظل طبيعة هذه العملات غير الملموسة وشديدة التذبذب.
 

البيتكوين خط العملات المشفرة العملات المشفرة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

السكر

فائض كبير من السكر | المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار .. ورسالة للمواطنين

مجلس النواب

مها عبدالناصر : جلسات استماع بحضور خبراء ومنصات رقمية للتحقق من سن المستخدمين

الدكتور أحمد رفيق عوض خلال المداخلة

المتوسط للدراسات الإقليمية: اتفاق إسرائيلي جماعي بأنه لا دولة للفلسطينيين

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد