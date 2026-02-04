قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعرف على سعر البيتكوين اليوم بعد التراجع التاريخي الذي تعرضت له

تراجع سعر بيتكوين منذ يوم أمس، إلى ما دون 73 ألف دولار، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، وسط موجة بيع قوية مع استمرار المستثمرين في الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر بسبب تصاعد المخاوف الجيوسياسية.

وانخفضت العملة الرقمية الأكبر في العالم إلى 72,884.38 دولار، بخسارة تجاوزت 6% خلال اليوم، وهو أدنى مستوى لها منذ تداولها عند 68,898 دولار في نوفمبر 2024.  

وترافق التراجع الجماعي في أسعار عدد من العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع انخفاضات جماعية في مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع مؤشر الخوف في ظل خسائر حادة لأسهم شركات البرمجيات والحوسبة السحابية.

وتراجعت عملة إيثريوم المشفرة بنحو 5.58% إلى مستوى 2189.71 دولار

كما هبطت عملة سولانا المشفرة بنحو 4.96% إلى مستوى 98.48 دولار.

كذلك شهدت بيتكوين انخفاضاً بنسبة 16% منذ بداية العام، مع استمرار المستثمرين في إعادة توجيه استثماراتهم بعيداً عن الأصول عالية المخاطر، خاصة مع تأخر صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

وتراجعت أسهم شركة "ستراتيجي"، المتخصصة في إدارة خزائن بيتكوين، بنسبة 9% بعد هذا الانخفاض الحاد في السوق.  

وأوضح محللون أن الأداء الأخير يعكس هشاشة السوق في ظل التوترات العالمية، حيث أدى التراجع التاريخي في أسعار المعادن الثمينة إلى زيادة الضغوط على العملات المشفرة.

ورغم أن بيتكوين سجل مستويات قياسية تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، إلا أن موجة البيع الأخيرة دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً.  

وتسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار وتراجع الثقة في الأصول الرقمية في زيادة الضغوط على المستثمرين، فيما أظهرت بيانات السوق أن بيتكوين لا يزال يتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويشير المحللون إلى أن استمرار هذه الظروف قد يحد من عودة المستثمرين إلى السوق بالسرعة المتوقعة.  

وقالت الصحفية ليز نابوليتانو في تقريرها على شبكة CNBC إن بيتكوين يظل عرضة لتقلبات حادة مرتبطة بالظروف الاقتصادية والسياسية العالمية، مؤكدة أن المستثمرين يواجهون تحديات كبيرة في التعامل مع هذه البيئة غير المستقرة.  

