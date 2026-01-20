قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"بيتكوين" تهبط إلى 91 ألف دولار وسط ضغوط جيوسياسية وتنظيمية

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

تراجع سعر عملة "بيتكوين" اليوم الثلاثاء، إلى نحو 91 ألف دولار، مواصلا خسائره الأخيرة، في ظل عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.


وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.8% لتسجل 91,216.8 دولار، متخلية عن معظم مكاسبها التي حققتها في منتصف يناير، مع اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.


وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، تراجع سعر الإيثريوم بنسبة 2.2% إلى 3,126.01 دولار، كما انخفضت عملة ريبل (XRP) بنسبة 0.6%، وتراجعت BNB بنسبة 1.1%.


وفي المقابل، ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 0.1%، وصعدت عملة $TRUMP بنسبة 0.9% بعدما كانت قد هبطت دون مستوى 5 دولارات في وقت سابق من الأسبوع.

وزادت الضغوط على الأسواق عقب تأجيل مناقشة مشروع قانون أمريكي لتنظيم العملات المشفرة، بعد اعتراضات قدمتها شركة كوين بيز جلوبال على عدد من بنوده. ويهدف المشروع إلى وضع إطار تنظيمي واضح لقطاع العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة.


وقال ترامب، مساء أمس الاثنين، إنه سيناقش ملف جرينلاند خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، مؤكداً مجدداً أهمية الجزيرة للأمن القومي الأمريكي.


كما أثارت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية في حال عدم الاستجابة لمطالبه ردود فعل رافضة من قادة أوروبيين، مع تلويح باتخاذ إجراءات انتقامية، ما أسهم في زيادة حالة القلق في الأسواق العالمية.


وأدت هذه التطورات إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه العملات المشفرة، التي تُعد من الأصول الأكثر تأثرا بمناخ عدم اليقين.


وأظهرت بيانات منصة كوين جلاس تسجيل عمليات تصفية لمراكز شراء في سوق العملات المشفرة بقيمة 260.32 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد موجة تصفية قاربت 900 مليون دولار في وقت سابق من الأسبوع.


كما ظل الطلب الأمريكي على بيتكوين ضعيفا، إذ أظهر مؤشر Coinbase Bitcoin Premium تداول العملة بخصم مقارنة بالأسعار العالمية.

