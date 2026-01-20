"بيتكوين" تهبط إلى 91 ألف دولار وسط ضغوط جيوسياسية وتنظيمية

تراجع سعر عملة "بيتكوين" اليوم الثلاثاء، إلى نحو 91 ألف دولار، مواصلا خسائره الأخيرة، في ظل عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.



وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.8% لتسجل 91,216.8 دولار، متخلية عن معظم مكاسبها التي حققتها في منتصف يناير، مع اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.



وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، تراجع سعر الإيثريوم بنسبة 2.2% إلى 3,126.01 دولار، كما انخفضت عملة ريبل (XRP) بنسبة 0.6%، وتراجعت BNB بنسبة 1.1%.



وفي المقابل، ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 0.1%، وصعدت عملة $TRUMP بنسبة 0.9% بعدما كانت قد هبطت دون مستوى 5 دولارات في وقت سابق من الأسبوع.

وزادت الضغوط على الأسواق عقب تأجيل مناقشة مشروع قانون أمريكي لتنظيم العملات المشفرة، بعد اعتراضات قدمتها شركة كوين بيز جلوبال على عدد من بنوده. ويهدف المشروع إلى وضع إطار تنظيمي واضح لقطاع العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة.



وقال ترامب، مساء أمس الاثنين، إنه سيناقش ملف جرينلاند خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، مؤكداً مجدداً أهمية الجزيرة للأمن القومي الأمريكي.



كما أثارت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية في حال عدم الاستجابة لمطالبه ردود فعل رافضة من قادة أوروبيين، مع تلويح باتخاذ إجراءات انتقامية، ما أسهم في زيادة حالة القلق في الأسواق العالمية.



وأدت هذه التطورات إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه العملات المشفرة، التي تُعد من الأصول الأكثر تأثرا بمناخ عدم اليقين.



وأظهرت بيانات منصة كوين جلاس تسجيل عمليات تصفية لمراكز شراء في سوق العملات المشفرة بقيمة 260.32 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد موجة تصفية قاربت 900 مليون دولار في وقت سابق من الأسبوع.



كما ظل الطلب الأمريكي على بيتكوين ضعيفا، إذ أظهر مؤشر Coinbase Bitcoin Premium تداول العملة بخصم مقارنة بالأسعار العالمية.