استعدادًا لمعرض «أهلاً رمضان 2026».. غرفة القاهرة تبحث مع وزير التموين آليات توفير السلع

ولاء عبد الكريم

غرفة القاهرة تشارك في اجتماع وزير التموين استعدادًا لمعرض "أهلاً رمضان 2026"
شاركت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، في الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الاتحاد العام للغرف التجارية، وقيادات الوزارة، ورؤساء الغرف بالمحافظات، وغرفة الصناعات الغذائية، وكبار المنتجين والموردين، وممثلي السلاسل التجارية. الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

نيابة عن أيمن العشري، حضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الغرفة، إبراهيم المغربي والمهندس طارق السلاب، مؤكدين على أهمية معرض "أهلاً رمضان" في دعم المواطنين من خلال توفير سلع بأسعار مخفضة. وأوضحا أن "العشري" يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات المجتمعية التي تعزز زيادة المعروض وتدعم استقرار السوق.


ركز الاجتماع على الترتيبات التنفيذية لإقامة المعارض الرئيسية "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أركان ثابتة للمعرض داخل فروع السلاسل التجارية بنفس مستويات الأسعار والتخفيضات، لضمان أقصى درجات الإتاحة الجغرافية للسلع.


وأكد الوزير شريف فاروق أن الدولة تولي ملف توفير السلع الاستراتيجية أولوية قصوى، مع متابعة مستمرة للاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة، سواء عبر المخزون الحكومي أو بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان توافر مخزون آمن يلبي احتياجات المواطنين. كما وجه بزيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان في الأسواق، والتوسع في المنافذ والمعارض، لضمان توافر المنتجات بجميع فروع السلاسل التجارية ومعارض "أهلاً رمضان" على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الممارسات الاحتكارية.

