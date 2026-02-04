حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية، لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بشن حملات تفتشية وميدانية مكبرة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وشرطة المرافق شملت مراكز (فاقوس - ههيا - أبو كبير– الحسينية – منيا القمح - الزقازيق ) وقد أسفرت تلك الحملات عن رفع كافة الإشغالات و اللوحات الإعلانية وإخلاء الشوارع من كافة الإفتراشات العشوائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخري.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بتكثيف التواجد الميداني بالشوارع علي مدار الساعة لعدم السماح لعودة الإشغالات مرة أخرى.