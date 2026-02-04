الرئيس السيسي: توافق مصري تركي على دعم "خطة ترامب" لإنهاء حرب غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام، وشدد على أن أمن الإقليم واستقراره مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا أعمق لحل أزماته.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن تركيا تحتل مكانة متقدمة بين الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، مشير إلى إن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته، لدى وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي، في إطار زيارة رسمية لمصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد الطرفان التأكيد على دعمهما لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة،ويشددان على مركزية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 في رسم مسار المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة، بما يمهد لعودتها إلى إدارة قطاع غزة.