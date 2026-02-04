قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي

رئيسة القومي للمرأة تلتقي رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة بأذربيجان
رئيسة القومي للمرأة تلتقي رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة بأذربيجان
أمل مجدى

عقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لقاءً مع بهار مرادوفا، رئيسة لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بجمهورية أذربيجان؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في ملف تمكين المرأة.
   
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار يومى 1-2 فبراير 2026.
  
وخلال اللقاء، عبرت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لمشاركة بهار مرادوفا في المؤتمر، مؤكدة أن ملف تمكين المرأة يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرضت جهود مصر والمجلس في ملف تمكين المرأة عبر التعاون مع الوزارات ومختلف الهيئات والمؤسسات وشركاء التنمية.
  
ومن جانبها، أعربت بهار مرادوفا عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى لجمهورية مصر العربية، مؤكدة قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وأكدت سعادتها بالمؤتمر وما يطرحه من قضايا محورية، مشيرة إلى تطلعها الدائم لتعزيز أوجه التعاون بين مصر وأذربيجان.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم قضايا المرأة والأسرة والطفل في البلدين، وفي إطار دول منظمة التعاون الاسلامي .

