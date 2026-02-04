رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي

عقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لقاءً مع بهار مرادوفا، رئيسة لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بجمهورية أذربيجان؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في ملف تمكين المرأة.



جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار يومى 1-2 فبراير 2026.



وخلال اللقاء، عبرت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لمشاركة بهار مرادوفا في المؤتمر، مؤكدة أن ملف تمكين المرأة يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرضت جهود مصر والمجلس في ملف تمكين المرأة عبر التعاون مع الوزارات ومختلف الهيئات والمؤسسات وشركاء التنمية.



ومن جانبها، أعربت بهار مرادوفا عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى لجمهورية مصر العربية، مؤكدة قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وأكدت سعادتها بالمؤتمر وما يطرحه من قضايا محورية، مشيرة إلى تطلعها الدائم لتعزيز أوجه التعاون بين مصر وأذربيجان.



واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم قضايا المرأة والأسرة والطفل في البلدين، وفي إطار دول منظمة التعاون الاسلامي .