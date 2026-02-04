رسميا.. نادي الكرمة العراقي يعلن تعاقده مع أحمد عبد القادر

أعلن نادي الكرمة العراقي، اليوم الأربعاء، رسميًا تعاقده مع اللاعب أحمد عبدالقادر، قادمًا من الأهلي، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

ونشر النادي صورة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: "من نادي القرن إلى صقور الغربية، المصري "أحمد عبد القادر" لاعبًا في نادي الكرمة بعقد لموسم ونصف الموسم".

وتوصل الكرمة لاتفاق مع الأهلي على ضم عبد القادر مقابل 200 ألف دولار، إلى جانب 50 ألف دولار مكافآت أخرى، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب.

وينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.