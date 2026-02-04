الغندور: سيرجي دوارا موجود في القاهرة لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود المهاجم الكاميروني سيرجي دوارا في القاهرة لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي قبل غلق باب الميركاتو الشتوي الجاري.



وقال الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"المهاجم الكاميروني سيرجي دوارا موجود بالفعل في القاهرة لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي قبل غلق باب الميركاتو الشتوي الجاري الذي ينتهى 8 فبراير".

وأضاف : "سيرجي دورا (Serge Daura) أفضل موهبة في الكاميرون حاليًا.. لعب الموسم الماضي في الدوري الكاميروني الممتاز 25 مباراة وسجل 15 وصنع 11، وهو هداف الدوري وأفضل لاعب صاعد هناك".

وسبق للمهاجم الكاميروني تمثيل منتخب بلاده، إذ خاض مباراة دولية بقميص منتخب أسود الكاميرون، ما يعكس حجم الإمكانيات التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي.

وشهدت الفترة الماضية اهتمامًا من نادي لانس الفرنسي للتعاقد مع اللاعب، كما تلقى عرضًا رسميًا من الرجاء المغربي، إلا أن دوارا فضل تأجيل تلك العروض في انتظار حسم وجهته المقبلة، والتي باتت قريبة من الأهلي.