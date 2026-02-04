الأوقاف تعلن المرحلة الثانية من التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء 2025

أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة المرحلة الثانية من التصفيات قبل النهائية من مسابقة دوري النجباء لعام 2025م، وذلك بعد انتهاء لجان التحكيم من أعمال التقييم وفق المعايير العلمية والضوابط المعتمدة.

وأسفرت النتائج عن تصعيد عدد من المديريات إلى المرحلة النهائية، بعد اجتيازها مراحل التقييم المقررة بنجاح، حيث شملت المديريات المتأهلة: المنوفية، الجيزة، القليوبية، الديوان العام، الفيوم، بورسعيد، أسوان، سوهاج.

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميز للمشاركين، وما عكسوه من جدية في الإعداد، وتمكن علمي، وحسن أداء، مؤكدة أن النتائج جاءت عقب اجتياز الاختبارات وفق المعايير العلمية المعتمدة.

ومن المقرر انعقاد الجولة الأولى من المرحلة النهائية بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، يوم الأحد الموافق 8 من فبراير 2026م، وذلك على النحو التالي: (المنوفية _ أسوان)، (سوهاج _ الجيزة)، (القليوبية _ بورسعيد)، (الفيوم _ الديوان العام).

وتتقدم وزارة الأوقاف بخالص التهنئة للمديريات التي تم تصعيدها، راجية دوام التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين في المراحل المقبلة.