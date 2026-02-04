الأوقاف تعلن قبول ١٥٠ طالبًا وطالبة ضمن منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف، قبول دفعة جديدة من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف للاستفادة من المنحة الدراسية المقدمة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك وفق الخطة المستهدفة إداريًا وماليًا للعام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦م، والمخصصة لرعاية الطلاب الوافدين.

يأتي هذا استمرارًا لدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ورعاية الطلاب الوافدين على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الدفعة المقبولة تضم ١٥٠ طالبًا وطالبة من الدفعة الثانية، وفقًا للبيانات الموضحة بالجدول المرفق، بما يعكس التزام المجلس بدعم طلاب العلم من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة تعليمية تسهم في إعداد كوادر علمية واعية بقيم الوسطية والاعتدال.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس الدائم على رعاية الطلاب الوافدين المتميزين الساعين إلى تحصيل صحيح العلم، وترسيخ منهج الاعتدال، ونبذ التطرف.

ودعت وزارة الأوقاف الطلاب المقبولين إلى سرعة التوجه لاستكمال وإنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة خلال مدة أقصاها ١٥ يومًا من تاريخ الإعلان، ضمانًا لانتظام العملية الإدارية والتعليمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخصائص والامتيازات المقررة للمقبولين بالمنحة.

للإطلاع على الأسماء، يرجى التفضل بالدخول على الرابط هنا .