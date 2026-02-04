قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
ديني

تأكيدا لعالمية الأزهر.. أمين مجمع البحوث يشارك في مؤتمر علماء كيرالا بالهند

إيمان طلعت

يشارك اليوم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، كضيف شرف في فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه جمعية العلماء بعموم كيرالا بجمهورية الهند، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية العلمية بالهند. 

ويُعقد المؤتمر الذي يشارك الأمين العام في جلسته الإفتتاحية في كونيا – كاسر كوت – إقليم المليبار، بحضور نخبة من القيادات الدينية والعلمية، حيث يترأس المؤتمر محمد الجفري متكويا ثانغال، ويشهد حفل الافتتاح عدد من العلماء منهم: صادق علي الشهاب تنغال، وبمشاركة كريمة من أصحاب الشرف ك. علي كوتي مسليار.

وتأتي مشاركة الأمين العام تأكيدًا على الدور العلمي والدعوي للأزهر الشريف ومؤسساته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب- شيخ الأزهر، وحرصه الدائم على تعزيز التعاون العلمي والفكري مع المؤسسات الإسلامية حول العالم، ودعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وصون نقاء الخطاب الديني عبر العصور.

محمد الجندي جمعية العلماء بعموم كيرالا بجمهورية الهند الهند شيخ الأزهر

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

وزير الصحة ا

وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات

قداس عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل

السفير البابوي بمصر يترأس قداس عيد تقدمة الرب في القاهرة

التضامن

التضامن تنظم التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان لتكرار النموذج اليابانى

بالصور

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

