تأكيدا لعالمية الأزهر.. أمين مجمع البحوث يشارك في مؤتمر علماء كيرالا بالهند

يشارك اليوم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، كضيف شرف في فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه جمعية العلماء بعموم كيرالا بجمهورية الهند، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية العلمية بالهند.

ويُعقد المؤتمر الذي يشارك الأمين العام في جلسته الإفتتاحية في كونيا – كاسر كوت – إقليم المليبار، بحضور نخبة من القيادات الدينية والعلمية، حيث يترأس المؤتمر محمد الجفري متكويا ثانغال، ويشهد حفل الافتتاح عدد من العلماء منهم: صادق علي الشهاب تنغال، وبمشاركة كريمة من أصحاب الشرف ك. علي كوتي مسليار.

وتأتي مشاركة الأمين العام تأكيدًا على الدور العلمي والدعوي للأزهر الشريف ومؤسساته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب- شيخ الأزهر، وحرصه الدائم على تعزيز التعاون العلمي والفكري مع المؤسسات الإسلامية حول العالم، ودعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وصون نقاء الخطاب الديني عبر العصور.