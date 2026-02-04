مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هيئة تنمية الصعيد تلعب دورًا بالغ الأهمية في جهود الحكومة لتطوير محافظات الصعيد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بها، موضحًا أن الاجتماع الأخير استعرض المشروعات المنفذة في مجالات متعددة، منها الزراعة، الأمن الغذائي، تربية الدواجن، والصناعات المختلفة.

تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال

وأضاف الحمصاني أن المشروعات تهدف إلى جذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات الصعيد.

إطلاق موقع إلكتروني للترويج للمشروعات

أعلن المتحدث أن الهيئة ستطلق موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للترويج للمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية، مؤكّدًا الدور التنسيقي للهيئة مع المحافظات ومؤسسات الدولة المختلفة في جميع مجالات التنمية.

تعاون مع معهد التخطيط القومي لضمان الاستدامة

وأكد الحمصاني أن التعاون مع معهد التخطيط القومي يهدف لضمان استدامة المشروعات التنموية في الصعيد، مستفيدًا من خبرة المعهد في التخطيط والتنفيذ، مع التركيز على الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال.