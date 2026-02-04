وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيطالي أولوية خفض التصعيد عبر الحلول الدبلوماسية للملف الإيراني

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفياً من "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا مساء الثلاثاء ٣ فبراير، حيث تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة أن الوزير عبد العاطي أشاد خلال الاتصال بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكداً الحرص على تعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، ومعرباً عن التطلع لمواصلة دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء التطورات المتسارعة ذات الصلة بإيران، حيث شدد وزير الخارجية على الأولوية التي توليها مصر في هذه المرحلة الدقيقة لخفض التصعيد من خلال تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها. وأكد في هذا السياق على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.