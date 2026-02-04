قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيطالي أولوية خفض التصعيد عبر الحلول الدبلوماسية للملف الإيراني

فرناس حفظي

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفياً من  "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا مساء الثلاثاء ٣ فبراير، حيث تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة أن الوزير عبد العاطي أشاد خلال الاتصال بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكداً الحرص على تعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، ومعرباً عن التطلع لمواصلة دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء التطورات المتسارعة ذات الصلة بإيران، حيث شدد وزير الخارجية على الأولوية التي توليها مصر في هذه المرحلة الدقيقة لخفض التصعيد من خلال تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها. وأكد في هذا السياق على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا الملف النووي الإيراني إيران

