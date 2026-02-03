اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره البرتغالي

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيد "باولو رانجل" وزير خارجية البرتغال يوم الثلاثاء ٣ فبراير للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكداً الالتزام بمواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لاسيما مع مرور ٥٠ عاماً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرتغال. كما نوه بضرورة استمرار وتيرة التعاون بين البلدين وعقد الجولة المقبلة للجنة المشتركة العام الجارى لوضع الأسس المستقبلية للتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك. وأعرب كذلك عن التطلع لتنظيم بعثة تجارية برتغالية للقاهرة لدفع العلاقات التجارية بين البلدين، والعمل علي عقد النسخة الثانية من منتدى الشراكة من أجل الاستثمار في القاهرة. كما رحب بالتعاون القائم بين البلدين في مجال استرداد الأثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، جدد وزير الخارجية الإشادة بالقرار التاريخي للبرتغال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٥، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة عبر تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها، منوهاً بضرورة العمل على توفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالا بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.